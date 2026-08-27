Сборная Казахстана выбыла из чемпионата Азии по волейболу в Китае

Фото: olympic.kz

В Тяньцзине (Китай) завершился групповой этап чемпионата Азии по волейболу среди женщин. Сборная Казахстана выступала в группе B. В трех матчах наши волейболистки одержали одну победу и потерпели два поражения, заняв третье место, сообщает Zakon.kz.

По регламенту турнира в четвертьфинал выходили первые две команды из каждой группы, а также две сборные с лучшими показателями среди занявших третьи места. Казахстан не вошел в их число и завершил борьбу за медали. По итогам чемпионата Азии сборная Казахстана заняла девятое место. Борьбу за награды продолжают сборные Китая, Таиланда, Индонезии, Японии, Вьетнама, Китайского Тайбэя, Южной Кореи и Ирана. Ранее сообщалось, что юная казахстанка завоевала "серебро" международного турнира в Хорватии.

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