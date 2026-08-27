"Барыс" сравнял счет, но уступил СКА по буллитам

Астанинский "Барыс" провел первый матч на турнире имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге. Казахстанский клуб встретился с местным СКА и уступил в серии буллитов со счетом 1:2, сообщает Zakon.kz.

Первый период завершился без заброшенных шайб. Во второй двадцатиминутке Матвей Короткий вывел хозяев льда вперед.

В третьем периоде "Барыс" смог сравнять счет – на 56-й минуте отличился Всеволод Логвин. Основное и дополнительное время завершились вничью, после чего победитель определился в серии буллитов. Решающий бросок реализовал игрок СКА.

СКА – "Барыс":

1:0 – 27:49 Короткий (Недопекин). В равенстве

1:1 – 55:50 Логвин. В равенстве

2:1 – 34:03 Броссо (Шипачев). В равенстве

Вратари: Иванов – Шепард



Следующий матч "Барыс" проведет 28 августа против СКА-ВМФ. Встреча начнется в 16:00 по времени Астаны.

Ранее сообщалось, что "Барыс" одержал первую победу на Кубке Башкортостана-2026 по хоккею.