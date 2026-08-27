#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
462.3
538.07
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
462.3
538.07
5.41
Спорт

"Барыс" сравнял счет, но уступил СКА по буллитам

Барыс сравнял счет, но уступил СКА по буллитам, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 23:43 Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" провел первый матч на турнире имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге. Казахстанский клуб встретился с местным СКА и уступил в серии буллитов со счетом 1:2, сообщает Zakon.kz.

Первый период завершился без заброшенных шайб. Во второй двадцатиминутке Матвей Короткий вывел хозяев льда вперед.

В третьем периоде "Барыс" смог сравнять счет – на 56-й минуте отличился Всеволод Логвин. Основное и дополнительное время завершились вничью, после чего победитель определился в серии буллитов. Решающий бросок реализовал игрок СКА.

СКА – "Барыс":

  • 1:0 – 27:49 Короткий (Недопекин). В равенстве
  • 1:1 – 55:50 Логвин. В равенстве
  • 2:1 – 34:03 Броссо (Шипачев). В равенстве

Вратари: Иванов – Шепард

Следующий матч "Барыс" проведет 28 августа против СКА-ВМФ. Встреча начнется в 16:00 по времени Астаны.

Ранее сообщалось, что "Барыс" одержал первую победу на Кубке Башкортостана-2026 по хоккею.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
СКА разгромил "Барыс" со счетом 7:0
01:03, 25 января 2024
СКА разгромил "Барыс" со счетом 7:0
&quot;Ак Барс&quot;, &quot;Барыс&quot;, матч, КХЛ
20:01, 18 октября 2025
"Барыс" сражался до последнего, но "Ак Барс" вырвал победу в серии буллитов
Астанинский "Барыс" проиграл казанскому "Ак Барсу"
03:03, 10 января 2024
Астанинский "Барыс" проиграл казанскому "Ак Барсу"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дмитрий Бивол после тренировки
00:10, 28 августа 2026
Дмитрий Бивол и Каллум Смит договорились о проведении титульного поединка
Всеволод Логвин в составе &quot;Барыса&quot;
23:30, 27 августа 2026
"Барыс" проиграл СКА в серии буллитов на турнире в Санкт-Петербурге
Санжар Ташкенбай после победного боя
23:14, 27 августа 2026
Санжар Ташкенбай рассказал о планах на Олимпиаду-2028
Умар Кремлёв
22:46, 27 августа 2026
"Хотел поблагодарить Геннадия Головкина за его жёсткость и строгость": глава IBA Кремлёв
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: