"Барыс" сравнял счет, но уступил СКА по буллитам
Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" провел первый матч на турнире имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге. Казахстанский клуб встретился с местным СКА и уступил в серии буллитов со счетом 1:2, сообщает Zakon.kz.
Первый период завершился без заброшенных шайб. Во второй двадцатиминутке Матвей Короткий вывел хозяев льда вперед.
В третьем периоде "Барыс" смог сравнять счет – на 56-й минуте отличился Всеволод Логвин. Основное и дополнительное время завершились вничью, после чего победитель определился в серии буллитов. Решающий бросок реализовал игрок СКА.
СКА – "Барыс":
- 1:0 – 27:49 Короткий (Недопекин). В равенстве
- 1:1 – 55:50 Логвин. В равенстве
- 2:1 – 34:03 Броссо (Шипачев). В равенстве
Вратари: Иванов – Шепард
Следующий матч "Барыс" проведет 28 августа против СКА-ВМФ. Встреча начнется в 16:00 по времени Астаны.
Ранее сообщалось, что "Барыс" одержал первую победу на Кубке Башкортостана-2026 по хоккею.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript