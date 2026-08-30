Опубликован полный календарь всех матчей общего этапа Лиги чемпионов УЕФА
Фото: Instagram/championSleague
Три дня назад прошла жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которой 36 клубов узнали своих ближайших соперников. Каждая из команд на предварительной стадии проведет по четыре игры дома и на выезде, сообщает Zakon.kz.
Накануне УЕФА выставил на всеобщее обозрение точный календарь всех матчей общего этапа Лиги чемпионов с указанием даты и времени начала этих встреч.
И уже в первом туре болельщики футбола смогут лицезреть ряд ярких противостояний.
Стартовый тур поделен на три игровых дня, где уже запланировано несколько жарких матчей, среди них можно отметить поединки:
- 8 сентября: "Реал" – "Интер" и "Порту" – "Манчестер Сити".
- 9 сентября: "Ливерпуль" – "Атлетико" и "Наполи" – "Арсенал".
- 10 сентября: "Бавария" – "Буде Глимт".
В заключительный день первого тура азербайджанский "Сабах", капитаном которого является казахстанский голкипер Стас Покатилов, дебютирует в Лиге чемпионов выездным матчем против легендарного "Манчестер Юнайтед".
А в ночь на 29 августа стартовали игры Бундеслиги, где крупной победой отметился ее чемпион – "Бавария".
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