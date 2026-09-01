Все шесть соперников "Кайрата" по Лиге конференций стоят выше по финансам

Ровно полтора месяца осталось до первого матча алматинского "Кайрата" на общем этапе Лиги конференций УЕФА. За это время чемпион Казахстана постарается решить все вопросы за "золото" КПЛ-2026 в противоборстве с "Ордабасы", сообщает Zakon.kz.

Оставшиеся игры отечественного чемпионата будут этапом подготовки к предстоящим шести встречам Лиги конференций.

Некоторые специалисты и эксперты считают, что команде Рафаэля Уразбахтина вполне по силам выиграть ряд матчей у европейских коллективов благодаря двухгодичному опыту выступления в Лиге чемпионов УЕФА.

Если посмотреть на реальный финансовый расклад алматинской дружины и ее оппонентов, то здесь мы точно не на вершине и серьезно уступаем по стоимости исполнителей.

"Кайрат" (9,20 млн евро) свое выступление на общем этапе Лиги конференций УЕФА начнет 15 октября выездным поединком против "Риги", ценник игроков которой составляет почти 16 млн евро.

Далее нас ждут два старожила еврокубков: греческий "Панатинаикос" (115,75 млн евро) и итальянская "Аталанта" (444,70 млн евро).

Затем "желто-черные" померятся силами "Мьельбю" из Швеции (17,50 млн евро) и румынской "Университатя" (37,25 млн евро).

И напоследок 18 декабря поедем в Нидерланды, где нас будет ждать "Твенте" (83,05 млн евро).

Просмотрев на бюджеты соперников, можно уже сейчас заметить, что все вышеприведенные команды достаточно высокого уровня и с качественными легионерами, а значит, "Кайрату" нужно будет побороться за каждое очко.

Как бы ни сложилась ситуация, будем надеяться на благополучный исход игр нашей единственной команды в текущем сезоне еврокубков.

Также нельзя забывать, что нынешняя Лига чемпионов УЕФА проходит с участием голкипера сборной Казахстана Стаса Покатилова.