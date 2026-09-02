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Спорт

"Ман Сити" купил чемпиона мира и повторил трансферный рекорд в истории АПЛ

Футбол Переход Челси, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 10:01 Фото: Instagram/EnzojFernandez
Накануне в английской Премьер-лиге состоялся звездный трансфер: лондонский "Челси" за рекордные 125 миллионов фунтов продал Энцо Фернандеса в "Манчестер Сити", сообщает Zakon.kz.

25-летний чемпион мира из сборной Аргентины подписал контракт с "горожанами" на ближайшие пять лет. Сумма его перехода составила 125 млн фунтов, что является повторением трансферного рекорда английского чемпионата.

Аналогичная сумма была выплачена в 2025 году за форварда Александера Исака, который надел майку "Ливерпуля", покинув "Ньюкасль".

В составе "аристократов" Энцо в прошлом сезоне забил 10 голов и отдал четыре передачи в 36 матчах АПЛ.

"Перешел в самый успешный клуб в Англии за последнее время, каждый игрок хочет быть частью такого клуба, потому что все знают, насколько хорошо управляется "Сити". Очень рад быть здесь и готов принять вызов, чтобы помочь клубу продолжать выигрывать трофеи. Хочу учиться у своих новых партнеров по команде и стать лучше. Любой, кто работал со мной, знает, как много я тренируюсь каждый день и сколько сил вкладываю в матчи. Отдаю абсолютно все, что у меня есть, и обещаю продолжить делать это и здесь". Энцо Фернандес

Перед продажей Фернандеса "Челси" накануне приобрел 18-летнего защитника итальянской "Аталанты" Хонеста Ахонора.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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