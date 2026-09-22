Разгром в Москве: "Барыс" мощно закрыл выездную серию, не оставив шансов "Динамо"

В заключительном матче затяжной выездной серии "Барыс" встречался с московским "Динамо", сообщает Zakon.kz.

Кирилл Савицкий заменил Кирилла Панюкова в четвертом звене. Место в воротах вновь занял Андрей Шутов, который спустя 161 секунду после стартового вбрасывания разменял знаменательную отметку в 5 тыс. игровых минут в КХЛ.

Первый период прошел в достаточно вязкой борьбе с небольшим игровым преимуществом "Динамо". А открыли счет гости – в начале второго периода Гарретт Пилон успешно сыграл на добивании после своего же броска. Далее Никита Коростелёв реализовал большинство и прервал сухую серию Шутова на отметке в 137 минут и 40 секунд. "Барыс" ответил на это вторым голом Пилона, броском с неудобной руки заставшего врасплох Владислава Подъяпольского.

Джейк Масси упрочил преимущество астанчан в начале заключительной трети. Точку в игре поставил Джастин Бэйли, поразивший пустые ворота соперников. Таким образом, "Барыс" заработал шесть очков из восьми возможных по итогам первой выездной серии сезона.

"Динамо" Москва – "Барыс" 1:4 (0:0, 1:2, 0:2):

0:1 – 22:32 – Пилон (Масси, Бэйли)

1:1 – 27:43 – Коростелёв (Пыленков, Сикьюра) ГБ

1:2 – 33:25 – Пилон (Данияр, Маккошен)

1:3 – 45:15 – Масси (Ляпунов, Логвин)

1:4 – 58:37 – Бэйли (Масси, Морелли) ПВ

Вратари: Подъяпольский – Шутов

25 сентября подопечные Михаила Кравца в Астане примут "Нефтехимик".

Ранее сообщалось, что сразу несколько игроков "Барыса" вошли в список лучших после разгрома "Локомотива".