Сразу несколько игроков "Барыса" вошли в список лучших после разгрома "Локомотива"

Накануне в Ярославле состоялась одна из громких сенсаций нового сезона КХЛ – действующий обладатель Кубка Гагарина "Локомотив" впервые проиграл в нынешнем чемпионате. "Железнодорожников" разгромил казахстанский "Барыс" со счетом 5:0, сообщает Zakon.kz.

До поединка с "астанчанами" команда Дмитрия Квартальнова одержала шесть побед подряд, и все же лучший клуб прошлого сезона вчера вынужден был признать свое поражение.

После такого успеха ряд хоккеистов "Барыса" появились в списке сильнейших по разным номинациям КХЛ.

Казахстанский голкипер столичного коллектива Андрей Шутов был признан лучшим игроком дня в КХЛ и сразу стал лидером рейтинга вратарей по отраженным броскам (100%).

И несколько минут назад Шутова назвали одним из четырех лучших игроков недели. Форвард "Барыса" Джастин Бейли с шестью шайбами возглавляет список снайперов Лиги, а в рейтинге бомбардиров он находится на второй позиции (10 очков).

В номинации бомбардиров-защитников в топ-5 сейчас входит американский легионер "Барыса" – Чейз Приски (6 очков).

Еще один североамериканец нашего клуба – Гарретт Пилон – возглавляет список лучших хоккеистов КХЛ, которые больше всех отметились отборами (6). А в перехватах он на пятой строчке – их у него пять.

В итоге подопечные Михаила Кравца выиграли четыре из шести матчей в новом сезоне и к этой минуте занимают пятое место в таблице Восточной конференции с активом в 8 баллов.

Ранее наша дружина отметилась крупными победами над "Салаватом Юлаевым" (8:6), "Сибирью" (7:1) и "Ладой" (6:0). Плюс были два поражения: дома от "Амура" (1:3) и на выезде от "Металлурга" (0:3).

Гостевая серия "Барыса" из четырех матчей заканчивается завтра в Москве поединком против "Динамо" (начало в 21:30).