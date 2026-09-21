#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
446.56
512.34
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
446.56
512.34
5.3
Спорт

Сразу несколько игроков "Барыса" вошли в список лучших после разгрома "Локомотива"

Хоккей Сенсация КХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 14:54 Фото: hcbarys.kz
Накануне в Ярославле состоялась одна из громких сенсаций нового сезона КХЛ – действующий обладатель Кубка Гагарина "Локомотив" впервые проиграл в нынешнем чемпионате. "Железнодорожников" разгромил казахстанский "Барыс" со счетом 5:0, сообщает Zakon.kz.

До поединка с "астанчанами" команда Дмитрия Квартальнова одержала шесть побед подряд, и все же лучший клуб прошлого сезона вчера вынужден был признать свое поражение.

После такого успеха ряд хоккеистов "Барыса" появились в списке сильнейших по разным номинациям КХЛ.

Казахстанский голкипер столичного коллектива Андрей Шутов был признан лучшим игроком дня в КХЛ и сразу стал лидером рейтинга вратарей по отраженным броскам (100%).

И несколько минут назад Шутова назвали одним из четырех лучших игроков недели. Форвард "Барыса" Джастин Бейли с шестью шайбами возглавляет список снайперов Лиги, а в рейтинге бомбардиров он находится на второй позиции (10 очков).

В номинации бомбардиров-защитников в топ-5 сейчас входит американский легионер "Барыса" – Чейз Приски (6 очков).

Еще один североамериканец нашего клуба – Гарретт Пилон – возглавляет список лучших хоккеистов КХЛ, которые больше всех отметились отборами (6). А в перехватах он на пятой строчке – их у него пять.

В итоге подопечные Михаила Кравца выиграли четыре из шести матчей в новом сезоне и к этой минуте занимают пятое место в таблице Восточной конференции с активом в 8 баллов.

Ранее наша дружина отметилась крупными победами над "Салаватом Юлаевым" (8:6), "Сибирью" (7:1) и "Ладой" (6:0). Плюс были два поражения: дома от "Амура" (1:3) и на выезде от "Металлурга" (0:3).

Гостевая серия "Барыса" из четырех матчей заканчивается завтра в Москве поединком против "Динамо" (начало в 21:30).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
Хоккей Победа Локомотив
21:53, 15 ноября 2025
"Барыс" сенсационно разгромил в гостях обладателя Кубка Гагарина
СКА разгромил "Барыс" со счетом 7:0
01:03, 25 января 2024
СКА разгромил "Барыс" со счетом 7:0
"Барыс" потерпел сокрушительное поражение в матче КХЛ
21:54, 13 октября 2023
"Барыс" потерпел сокрушительное поражение в матче КХЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Пиралы Алиев руководит &quot;Женисом&quot;
15:51, Сегодня
Экс-тренер "Каспия" Пиралы Алиев вошёл в тренерский штаб клуба из Турции
Луиш Нани бежит по полю
15:36, Сегодня
Звёздный вингер "Актобе" Луиш Нани покинет команду
Алина Шосова в бою на Азиаде-2026
15:22, Сегодня
Алина Шосова проиграла ушуистке из Вьетнама на Азиаде-2026
Казахстанской каратистке не удалось принести сборной пятое &quot;золото&quot;
15:12, Сегодня
Казахстан сохранил за собой четвёртое место в медальном зачёте Азиады, Узбекистан - девятый
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: