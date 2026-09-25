#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+18°
$
441.89
502.56
5.19
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+18°
$
441.89
502.56
5.19
Спорт

Овечкин провел первую тренировку в составе "Вашингтона" после травмы

Хоккей Возвращение Строй, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 11:19 Фото: Instagram/capitals
Лидер и капитан американского хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вернулся на лед и накануне провел первую полноценную тренировку со своими коллегами. До этого он не принимал участие в командных занятиях из-за травмы, сообщает Zakon.kz.

41-летний россиянин из-за некоторого повреждения пропустил два предсезонных матча своего коллектива. Форвард получил небольшую травму в начале этой недели и не тренировался с командой.

И вот накануне капитан "Вашингона" провел индивидуальную разминку, а затем занял место в первом звене с Диланом Строумом и Райаном Леонардом.

"Это хороший знак, "Ови" участвовал в тренировке полноценно и ему не приходилось что-то пропускать". Главный тренер "Кэпиталз" Спенсер Карбери

Наставник столичной дружины также отметил, что Овечкин может принять участие в предсезонной игре с "Бостоном", которая пройдет 26 сентября.

"Вашингтон" стартует в регулярном чемпионате НХЛ 3 октября гостевым поединком с обладателем Кубка Стэнли – "Каролиной Харрикейнз".

В отсутствие своего лидера команда Карбери в контрольных матчах проиграла "Бостону" (2:3, Б) и обыграла "Филадельфию" (5:2).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
Хоккей Травма Игрока
10:04, 03 декабря 2024
Александр Овечкин провел первую тренировку после травмы
Хоккей Первая тренировка
09:44, 10 сентября 2025
Лучший снайпер НХЛ Овечкин провел первую тренировку перед стартом сезона
Хоккей Травма Игрока
14:39, 19 сентября 2025
Лучший снайпер НХЛ Овечкин получил травму перед стартом сезона
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Нет большой разницы&quot;: Sportskeeda.com спрогнозировал счёт матча Казахстана в Лиге наций
11:43, Сегодня
"Нет большой разницы": Sportskeeda.com спрогнозировал счёт матча Казахстана в Лиге наций
Пятое место в дебюте
11:25, Сегодня
Дебют казахстанской тяжелоатлетки Екатерины Алякиной на Азиаде не принёс ей там медаль
Маурисио Руффи
11:10, Сегодня
"Я расслабился и заплатил за это": Руффи сделал заявление после нокаута от Царукяна
Дмитрий Яковлев
10:52, Сегодня
Пляжники Казахстана не смогли сыграть последний матч на Азиаде-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: