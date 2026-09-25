Овечкин провел первую тренировку в составе "Вашингтона" после травмы

Лидер и капитан американского хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вернулся на лед и накануне провел первую полноценную тренировку со своими коллегами. До этого он не принимал участие в командных занятиях из-за травмы, сообщает Zakon.kz.

41-летний россиянин из-за некоторого повреждения пропустил два предсезонных матча своего коллектива. Форвард получил небольшую травму в начале этой недели и не тренировался с командой.

И вот накануне капитан "Вашингона" провел индивидуальную разминку, а затем занял место в первом звене с Диланом Строумом и Райаном Леонардом.

"Это хороший знак, "Ови" участвовал в тренировке полноценно и ему не приходилось что-то пропускать". Главный тренер "Кэпиталз" Спенсер Карбери

Наставник столичной дружины также отметил, что Овечкин может принять участие в предсезонной игре с "Бостоном", которая пройдет 26 сентября.

"Вашингтон" стартует в регулярном чемпионате НХЛ 3 октября гостевым поединком с обладателем Кубка Стэнли – "Каролиной Харрикейнз".

В отсутствие своего лидера команда Карбери в контрольных матчах проиграла "Бостону" (2:3, Б) и обыграла "Филадельфию" (5:2).