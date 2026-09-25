Гранды азиатского футбола удивили результатами в товарищеских матчах
Сборная Японии у себя дома уверенно переиграла двукратных чемпионов из Уругвая со счетом 3:1. Победу хозяевам поля принесли голы в исполнении Курю Мацуки, Кенто Сиогаи и Аясэ Уэды. Единственный гол у гостей оформил Максимилиано Араухо.
Южная Корея на своей арене не пощадила Эквадор – 3:0, где авторами голов стали О Хен Гю, Сон Хын Мин и Ли Дон Ген.
Обе команды выходили на поле с новыми наставниками: корейцев возглавил Роберто Морено, а у Эквадора дебютировал главный тренер Марсело Гальярдо.
Сборная Узбекистана в Ташкенте была сильнее Ирана со счетом 3:1, где дубль в свой актив записал Элдор Шомуродов.
Еще один гол у наших соседей забил Хусаин Норчаев. Гости не забили ни одного мяча, но им помог автогол в исполнении Жахонгира Урозова.
Между тем на днях лучший игрок ЧМ-2026 Родри стал объектом слежения назойливых фанатов, где ему в помощь пришла полиция Мадрида.