Гранды азиатского футбола удивили результатами в товарищеских матчах

Накануне три лидера азиатского футбола провели товарищеские встречи и приятно удивили не только специалистов, но и своих болельщиков разгромными победами над неслабыми соперниками, сообщает Zakon.kz.

Сборная Японии у себя дома уверенно переиграла двукратных чемпионов из Уругвая со счетом 3:1. Победу хозяевам поля принесли голы в исполнении Курю Мацуки, Кенто Сиогаи и Аясэ Уэды. Единственный гол у гостей оформил Максимилиано Араухо.

Южная Корея на своей арене не пощадила Эквадор – 3:0, где авторами голов стали О Хен Гю, Сон Хын Мин и Ли Дон Ген.

Обе команды выходили на поле с новыми наставниками: корейцев возглавил Роберто Морено, а у Эквадора дебютировал главный тренер Марсело Гальярдо.

Сборная Узбекистана в Ташкенте была сильнее Ирана со счетом 3:1, где дубль в свой актив записал Элдор Шомуродов.

Еще один гол у наших соседей забил Хусаин Норчаев. Гости не забили ни одного мяча, но им помог автогол в исполнении Жахонгира Урозова.

Между тем на днях лучший игрок ЧМ-2026 Родри стал объектом слежения назойливых фанатов, где ему в помощь пришла полиция Мадрида.

