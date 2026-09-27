Шпажисты Казахстана стали чемпионами Азиады спустя 24 года

Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпагах завоевала "золото" XX летних Азиатских игр в Японии. Казахстанские шпажисты стали чемпионами Азиады впервые за 24 года, сообщает Zakon.kz.

В финале командного турнира сборная Казахстана победила Южную Корею.

В составе национальной команды выступили Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, серебряный призер Азиады-2026 в личном турнире Кирилл Проходов и Ерлик Сертай.

Для Казахстана это третье "золото" Азиатских игр в мужской командной шпаге. Ранее сборная побеждала в Хиросиме в 1994 году и Пусане в 2002-м. Кроме того, казахстанцы завоевывали "серебро" в 1998, 2010 и 2023 годах и "бронзу" в 2006, 2014 и 2018 годах.

В 2026 году казахстанские шпажисты также стали чемпионами мира.

Ранее Казахстан завоевал 25 золотых медалей и выиграл ЧМ по кикбоксингу.