Казахстанская прыгунья в высоту завоевала "серебро" летних Азиатских игр
По информаций пресс-службы МТС РК, в финале соревнований по прыжкам в высоту Кристина Овчинникова показала второй результат – 1,87 метра.
Победительницей Азиады-2026 стала узбекская прыгунья Барнохон Сайфуллаева (1,90 м).
"Бронзу" примерила спортсменка из Индии – Пуджа (1,84 м).
Другая легкоатлетка из Казахстана и рекордсменка Азии Надежда Дубовицкая осталась без медалей, показав пятый результат (1,84 м).
Таким образом, наша сборная несмотря на общее количество наград, а их у нас на данную минуту 48 (9/14/25), в медальном зачете мы спускаемся вниз в итоговой таблице.
Всего три дня назад Казахстан находился на четвертой строчке, уступая только грандам азиатского спорта.
Но за этот промежуток времени нас опередили представители Узбекистана, Таиланда, Бахрейна и Ирана по количеству золотых медалей.
Отечественные болельщики спорта с нетерпением ждут начала финальных поединков у боксеров, куда уже пробился Айбек Оралбай.