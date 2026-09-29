Казахстанская прыгунья в высоту завоевала "серебро" летних Азиатских игр

29 сентября на стадионе "Мидзухо" в Нагое (Япония) был разыгран комплект медалей в легкой атлетике на XX летних Азиатских играх в прыжках на высоту у женщин, где второе место досталось нашей спортсменке Кристине Овчинниковой, сообщает Zakon.kz.

По информаций пресс-службы МТС РК, в финале соревнований по прыжкам в высоту Кристина Овчинникова показала второй результат – 1,87 метра.

Победительницей Азиады-2026 стала узбекская прыгунья Барнохон Сайфуллаева (1,90 м).

"Бронзу" примерила спортсменка из Индии – Пуджа (1,84 м).

Другая легкоатлетка из Казахстана и рекордсменка Азии Надежда Дубовицкая осталась без медалей, показав пятый результат (1,84 м).

Таким образом, наша сборная несмотря на общее количество наград, а их у нас на данную минуту 48 (9/14/25), в медальном зачете мы спускаемся вниз в итоговой таблице.

Всего три дня назад Казахстан находился на четвертой строчке, уступая только грандам азиатского спорта.

Но за этот промежуток времени нас опередили представители Узбекистана, Таиланда, Бахрейна и Ирана по количеству золотых медалей.

Отечественные болельщики спорта с нетерпением ждут начала финальных поединков у боксеров, куда уже пробился Айбек Оралбай.