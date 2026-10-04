Болиды начали останавливаться: дождь устроил хаос перед гонкой Формулы-1

Макс Ферстаппен одержал первую победу в сезоне, выиграв дождливый Гран-при Малайзии. Гонка на трассе "Сепанг" началась почти на два часа позже запланированного из-за ливня и технических проблем с болидами, сообщает Zakon.kz.

Перед стартом сильный дождь привел к неожиданным сбоям в работе силовых установок нового поколения. Во время прогревочных кругов Льюис Хэмилтон остановился на трассе из-за проблем с программным обеспечением. С похожими трудностями столкнулись Ферстаппен, Эстебан Окон и Валттери Боттас. В результате порядок на стартовой решетке оказался нарушен, а машины вернули на пит-лейн, пишет The Guardian.

После первоначальной задержки на 45 минут старт пришлось отложить еще на 53 минуты. FIA и команды меняли программные настройки болидов. По предварительным данным, проблемы возникли из-за особенностей работы новых силовых установок на мокрой трассе: машины слишком долго двигались без активного газа, после чего не могли нормально ускоряться.

Когда гонка наконец началась, Ферстаппен неудачно стартовал и пропустил вперед Кими Антонелли. Джордж Рассел, стартовавший с седьмого места, прорвался на вторую позицию. Однако действующий пилот Red Bull быстро вернул темп, обогнал Рассела, а после рестарта вслед за машиной безопасности прошел и Антонелли.

После выхода в лидеры Ферстаппен контролировал гонку до самого финиша. Для него эта победа стала первой после Гран-при Абу-Даби прошлого сезона и первой для Red Bull в нынешнем чемпионате. Кроме того, голландец вновь выиграл в Малайзии спустя девять лет после своей победы на "Сепанге" в 2017 году.

Вторым финишировал Антонелли. Третье место занял Хэмилтон, который после неудачного начала гонки оказался на 17-й позиции, но сумел прорваться через пелотон и подняться на подиум. Шарль Леклер стал четвертым, Исаак Хаджар – пятым.

Одним из главных событий концовки стал сход Рассела. За пять кругов до финиша у британца возникли проблемы с силовой установкой. Его неудача серьезно ударила по шансам в борьбе за чемпионство: Антонелли теперь опережает напарника на 84 очка за семь этапов до конца сезона.

В сентябре 20-летний итальянский гонщик Mercedes Андреа Кими Антонелли стал победителем Гран-при Испании "Формулы-1" в Мадриде.