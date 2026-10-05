"Барыс" продолжает оставаться самой атакующей командой нового сезона КХЛ

Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" на прошедшей неделе отметился двумя яркими выездными победами в КХЛ. Сначала команда Михаила Кравца обыграла "Нефтехимик" (5:4, ОТ), а накануне была сильнее "Спартака" из Москвы (4:3, Б), сообщает Zakon.kz.

По итогам 12 игр стартовавшего месяц назад чемпионата КХЛ, "Барыс" сейчас является самой забивной командой.

Столичные хоккеисты на данный момент поразили ворота соперников 47 раз, далее идут "Нефтехимик" (44) и ЦСКА (41).

Подопечные Михаила Кравца также лидируют в некоторых номинациях общей статистики КХЛ. Так, в номинаций "плюс-минус" все пять мест принадлежат "астанчанам": их заняли Семён Симонов (11), Логан Дейк (10), Джейк Масси (10), Кирилл Ляпунов (10) и Всеволод Логвин (8).

Еще в одной номинации "блокированные броски" нет равных нашему Логану Дейку, у которого сейчас в активе их 36. Он же занимает пятое место в категории "бомбардиры-защитники" (9 очков)

В списке лучших бомбардиров Лиги игрок "Барыса" Джастин Бейли располагается на четвертой строчке (14 очков), а в снайперской гонке ему принадлежит второе место (8 шайб).

Наш Андрей Шутов с 94% отраженных бросков замыкает пятерку сильнейших голкиперов. В рейтинге "перехватов" Алихан Омирбеков застолбил за собой четвертую позицию (7).

"Тяжело добирались из Нижнекамска, немного сорвались планы по тренировкам, но ребята подготовились очень хорошо. Хотели сыграть умно, без удалений, но не получилось. Основная задача на первый период была сдержать атаки, войти в игру, набрать кондиции. Трудная получилась поездка, надеюсь, что мы и дома станем правильно относиться к работе, и тогда придут победы". Главный тренер "Барыса" Михаил Кравец

Последние две победы "Барыса" позволили команде подняться на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференций КХЛ, набрав 14 очков.

2 октября казахстанская дружина прервала серию из трех поражений и в гостях чудесным образом добилась победы над "Нефтехимиком" (5:4) в овертайме.