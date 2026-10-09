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Спорт

Легенда "Реала" и сборной Германии собирается начать тренерскую карьеру

Футбол Тренерская Карьера, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 12:56 Фото: Instagram/toni.kr8s
Имя 36-летнего бывшего полузащитника мадридского "Реала" и сборной Германии Тони Крооса широко известно многим любителям футбола. Он внес большой вклад везде, где выступал в бытность игроком, сообщает Zakon.kz.

И теперь Тони Кроос, который два года назад повесил бутсы на гвоздь, хочет вернуться в футбол, но уже в качестве наставника.

Он уже уведомил Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) о желании пройти в следующем сезоне специализированные тренерские курсы для экс-игроков.

После завершения обучения Кроос сможет получить тренерскую лицензию категории А. Легендарный хавбек рассматривает возможность возглавить профессиональную команду высшего дивизиона.

Возможно, это будет его бывший коллектив, тем более там он многих знает, и в Мадриде не скрывают, что примут его с распростертыми объятиями.

Футбол Карьера Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 12:56

Фото: Instagram/toni.kr8s

Последним клубом Тони, где он завершил свою карьеру два года назад, был "Реал". Со "сливочными" Кроос тогда выиграл Лигу чемпионов УЕФА, а в составе Бундестима добрался до 1/4 финала Евро-2024.

Между тем на днях опубликован список самых дорогих футболистов английской Премьер-лиги.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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