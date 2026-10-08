Дастан Сатпаев вернулся на поле после травмы и показал первые кадры

Известный казахстанский футболист Дастан Сатпаев после травмы вернулся на поле и возобновил тренировки со своим клубом – английским "Бернли", сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 8 октября 2026 года, стало известно из Instagram вингера сборной Казахстана.

В Stories 18-летний Дастан опубликовал коллажик из нескольких своих фотографий, сделанных на поле. На них спортсмен запечатлен в форме "Бернли". Судя по кадрам, Сатпаев выглядит уставшим, но счастливым.

2 сентября 2026 года в домашнем матче четвертого тура Чемпионшипа "Бернли" сыграл вничью с "Мидлсбро" – 1:1. Дастан Сатпаев вышел в стартовом составе и провел на поле 81 минуту, после чего из-за повреждения ноги попросил замену. Позже в клубе сообщили, что форвард из-за травмы задней поверхности бедра пропустит несколько игровых недель.

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24 сентября стало известно, что Дастан Сатпаев приступит к тренировкам всего через несколько дней. Восстановление после травмы он проходил на базе лондонского "Челси", которому принадлежат права на казахстанского футболиста.

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Главный тренер "Бернли" Ники Хайен после матча с "Дерби" отдельно подчеркнул значимость казахстанского форварда для клуба.