"Барыс" не удержал преимущество в матче с "Сибирью"
Начало матча было похоже на игру с "Авангардом". Гости открыли счёт, реализовав большинство – отличился Степан Никулин. "Барыс" довольно быстро ответил шайбой в исполнении второго звена – снайперский актив пополнил Мэйсон Морелли. А за две минуты до перерыва свой первый гол в сезоне забил капитан астанчан Кирилл Савицкий, подключившийся к атаке вторым темпом.
В начале второй двадцатиминутки в воротах Михаила Бердина побывала ещё одна шайба, однако арбитры отменили взятие после запроса тренерского штаба "Сибири" – была помеха вратарю. В заключительной трети новосибирцы смогли перевернуть ход матча. Тэйлор Бек реализовал лишнего, а Павел Тютнев воспользовался удачным отскоком от вратаря и прервал победную серию казахстанцев на отметке в три матча. Шепард отразил при этом 27 бросков.
"Барыс" – "Сибирь" 2:3 (2:1, 0:0, 0:2):
- 0:1 – 11:38 – Никулин (Бек, Диц) ГБ
- 1:1 – 13:24 – Морелли (Дэй, Масси)
- 2:1 – 18:09 – Савицкий (Бэйли, Данияр)
- 2:2 – 50:58 – Бек (Диц, Никулин) ГБ
- 2:3 – 55:36 – Тютнев (Орлов, Никулин)
Вратари: Шепард – Бердин
14 октября подопечные Михаила Кравца примут на домашнем льду "Автомобилист".
Ранее сообщалось, что "Барыс" выиграл третий матч подряд и вошел в призовую тройку "Востока".