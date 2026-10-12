"Барыс" не удержал преимущество в матче с "Сибирью"

"Барыс" продолжил домашнюю серию октября встречей с "Сибирью". По медицинским причинам матч пропускал Всеволод Логвин. Его место в первом звене занял Алихан Омирбеков, а в третьем сочетании появился Динмухамед Кайыржан. Место в воротах со стартового вбрасывания занял Хантер Шепард.

Начало матча было похоже на игру с "Авангардом". Гости открыли счёт, реализовав большинство – отличился Степан Никулин. "Барыс" довольно быстро ответил шайбой в исполнении второго звена – снайперский актив пополнил Мэйсон Морелли. А за две минуты до перерыва свой первый гол в сезоне забил капитан астанчан Кирилл Савицкий, подключившийся к атаке вторым темпом.

В начале второй двадцатиминутки в воротах Михаила Бердина побывала ещё одна шайба, однако арбитры отменили взятие после запроса тренерского штаба "Сибири" – была помеха вратарю. В заключительной трети новосибирцы смогли перевернуть ход матча. Тэйлор Бек реализовал лишнего, а Павел Тютнев воспользовался удачным отскоком от вратаря и прервал победную серию казахстанцев на отметке в три матча. Шепард отразил при этом 27 бросков.

"Барыс" – "Сибирь" 2:3 (2:1, 0:0, 0:2):

0:1 – 11:38 – Никулин (Бек, Диц) ГБ

1:1 – 13:24 – Морелли (Дэй, Масси)

2:1 – 18:09 – Савицкий (Бэйли, Данияр)

2:2 – 50:58 – Бек (Диц, Никулин) ГБ

2:3 – 55:36 – Тютнев (Орлов, Никулин)

Вратари: Шепард – Бердин

14 октября подопечные Михаила Кравца примут на домашнем льду "Автомобилист".

Ранее сообщалось, что "Барыс" выиграл третий матч подряд и вошел в призовую тройку "Востока".