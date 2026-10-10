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Спорт

"Барыс" выиграл третий матч подряд и вошел в призовую тройку "Востока"

Хоккей Победа Авангард, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 20:17 Фото: hcbarys.kz
10 октября казахстанский хоккейный клуб "Барыс" в рамках игр КХЛ на своей арене разгромил омский "Авангард" со счетом 5:1. Эта победа стала третьей подряд для столичного коллектива, который сразу поднялся на третью строчку таблицы Восточной конференции, сообщает Zakon.kz.

Гости резво начали этот матч, открыв счет уже на второй минуте, когда отличился Наиль Якупов. Однако затем на льду забивали только хозяева.

По дублю оформили Джастин Бэйли и Тайс Томпсон, который также отметился результативной передачей. Еще одну шайбу забросил Логан Дэй.

Самат Данияр и Семен Симонов сделали по две голевые передачи.

В итоге команда Михаила Кравца набрала 16 очков и разместилась на третьей строчке таблицы Восточной конференции КХЛ.

12 октября "Барыс" дома примет "Сибирь" из Новосибирска.

А накануне дубль Неймара за пять минут спас "Сантос" в битве с лидером сезона.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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