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Спорт

Наставник ПСЖ дал откровенное интервью перед битвой с "Ман Сити"

Футбол Комент Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 10:45 Фото: Instagram/psg
Сегодня, 13 октября 2026 года, вечером и на протяжении ближайших двух дней на многих европейских футбольных аренах пройдут поединки второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Центральный матч тура пройдет в Англии, где "Ман Сити" примет французский ПСЖ, сообщает Zakon.kz.

Болельщики в предвкушении сражения двух гигантов мирового футбола – к лидеру АПЛ прибудет двукратный и действующий победитель Лиги чемпионов.

До старта этого матча главный тренер "парижан" Луис Энрике, который только что подписал новый контракт со своим клубом, раскрыл ряд секретов своего успеха во французской столице, плюс озвучил жесткие требования к себе и подопечным.

"Теперь на меня оказывается еще больше давления, чтобы показать, что готов продолжать брать еще много трофеев с ПСЖ. Мне, как тренеру, по-прежнему очень приятно знать, что моя работа принесла пользу людям, и иметь возможность разделить с ними и их семьями такие важные моменты. Я не хочу быть тренером-диктатором. Они должны понимать игру, чтобы принимать наилучшие решения в каждый момент, – и в этом ключ к успеху". Луис Энрике

Философия Энрике сопровождается личными отношениями, характеризующимися близостью, юмором и высокими стандартами. Он любит шутить со своими игроками – до такой степени, что игроки признаются, что не всегда уверены, серьезно ли он говорит.

Его целью остается то, что он хочет помочь каждому игроку прогрессировать, чтобы укрепить коллектив.

"Каждый идет своим путем, я не намерен пытаться улучшить свои результаты или резюме просто для того, чтобы превзойти их. Поражение должно заставлять тренера сомневаться в себе, а не отказываться от своих принципов. У меня есть опыт, но это не значит, что я всегда прав или что я больше не могу совершенствоваться, это постоянный самоанализ – от управления раздевалкой до видения игры и даже отношений с болельщиками".Луис Энрике

Как можно заметить, для Луиса Энрике настоящая задача после победы заключается не просто в повторении подвига, а в дальнейшем движении вперед, никогда не принимая победы как должное.

Такой настрой, как никогда, приносит плоды – и он снова выведет "красно-синих" на поле стадиона "Этихад" в Манчестере в ночь на 15 октября.

Что касается "горожан", то они сейчас находятся в прекрасной форме, одержав шесть побед подряд в АПЛ.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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