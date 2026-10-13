Долгожданное видео опубликовала Софья Самоделкина с ученицей Этери Тутберидзе
Кадры были сделаны на Международном турнире по фигурному катанию Denis Ten Memorial Challenge, который прошел в южной столице Казахстана 7-10 октября 2026 года.
"Следим за трендами", – написали под роликом фигуристки 12 октября.
Те, кто посетил турнир в Алматы и видел, как Игнатова и Самоделкина снимали видео, написали в комментариях, что очень ждали публикации. Они восхитились дружбой двух фигуристок и завалили их комплиментами:
- "Легенды".
- "Какие же красотки".
- "Мы все ждали этого".
- "Как красиво и нежно".
- "Красивые принцессы".
- "Наконец-то оригинал".
- "Красотки под легендарную музыку".
- "Девочки-подружки такие счастливые".
- "Не могу поверить, что они знают эту песню".
- "Мы ждали это видео, наконец-то. Самые лучшие".
- "Любимые! Спасибо вам за невероятное шоу в Алматы".
- "Со всех ракурсов успели уже посмотреть, пока выложили видео".
- "Саша и ее подружки: с Аней – в Японии, с Софьей – в Казахстане".
- "Две прекрасные девушки на льду. Одна – королева, другая – принцесса".
- "Многие с нетерпением ждали это видео, и они, безусловно, будут рады его выходу".
- "Уже со всех ракурсов увидела. Наконец-то вы выложили с Софой. Обожаю вашу дружбу".
Александра Трусова (Игнатова) – серебряный призер Олимпиады-2022, бронзовый призер чемпионата мира, серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы, бронзовый призер финала Гран-при. Она является одной из самых известных и титулованных учениц тренера Этери Тутберидзе.
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