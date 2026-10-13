Долгожданное видео опубликовала Софья Самоделкина с ученицей Этери Тутберидзе

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина и российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) сняли тренд под легендарный хит группы "Тату", которым поделились в Instagram. Поклонники спортсменок отметили, что очень ждали публикации милого ролика двух подруг, сообщает Zakon.kz.

Кадры были сделаны на Международном турнире по фигурному катанию Denis Ten Memorial Challenge, который прошел в южной столице Казахстана 7-10 октября 2026 года.

"Следим за трендами", – написали под роликом фигуристки 12 октября.

Те, кто посетил турнир в Алматы и видел, как Игнатова и Самоделкина снимали видео, написали в комментариях, что очень ждали публикации. Они восхитились дружбой двух фигуристок и завалили их комплиментами:

"Легенды".

"Какие же красотки".

"Мы все ждали этого".

"Как красиво и нежно".

"Красивые принцессы".

"Наконец-то оригинал".

"Красотки под легендарную музыку".

"Девочки-подружки такие счастливые".

"Не могу поверить, что они знают эту песню".

"Мы ждали это видео, наконец-то. Самые лучшие".

"Любимые! Спасибо вам за невероятное шоу в Алматы".

"Со всех ракурсов успели уже посмотреть, пока выложили видео".

"Саша и ее подружки: с Аней – в Японии, с Софьей – в Казахстане".

"Две прекрасные девушки на льду. Одна – королева, другая – принцесса".

"Многие с нетерпением ждали это видео, и они, безусловно, будут рады его выходу".

"Уже со всех ракурсов увидела. Наконец-то вы выложили с Софой. Обожаю вашу дружбу".

Александра Трусова (Игнатова) – серебряный призер Олимпиады-2022, бронзовый призер чемпионата мира, серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы, бронзовый призер финала Гран-при. Она является одной из самых известных и титулованных учениц тренера Этери Тутберидзе.

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Ранее сообщалось, что на Мемориале Дениса Тена в Алматы Софья Самоделкина завоевала "бронзу". Победительницей международного турнира стала российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова), а второе место заняла представительница Южной Кореи Ким Ю Че.