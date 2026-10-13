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Спорт

Долгожданное видео опубликовала Софья Самоделкина с ученицей Этери Тутберидзе

фигуристка Александра Игнатова (Трусова), фигуристка Софья Самоделкина, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 17:37 Фото: Instagram/avtrusova и sofyasamodelkina
Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина и российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) сняли тренд под легендарный хит группы "Тату", которым поделились в Instagram. Поклонники спортсменок отметили, что очень ждали публикации милого ролика двух подруг, сообщает Zakon.kz.

Кадры были сделаны на Международном турнире по фигурному катанию Denis Ten Memorial Challenge, который прошел в южной столице Казахстана 7-10 октября 2026 года.

"Следим за трендами", – написали под роликом фигуристки 12 октября.

Те, кто посетил турнир в Алматы и видел, как Игнатова и Самоделкина снимали видео, написали в комментариях, что очень ждали публикации. Они восхитились дружбой двух фигуристок и завалили их комплиментами:

  • "Легенды".
  • "Какие же красотки".
  • "Мы все ждали этого".
  • "Как красиво и нежно".
  • "Красивые принцессы".
  • "Наконец-то оригинал".
  • "Красотки под легендарную музыку".
  • "Девочки-подружки такие счастливые".
  • "Не могу поверить, что они знают эту песню".
  • "Мы ждали это видео, наконец-то. Самые лучшие".
  • "Любимые! Спасибо вам за невероятное шоу в Алматы".
  • "Со всех ракурсов успели уже посмотреть, пока выложили видео".
  • "Саша и ее подружки: с Аней – в Японии, с Софьей – в Казахстане".
  • "Две прекрасные девушки на льду. Одна – королева, другая – принцесса".
  • "Многие с нетерпением ждали это видео, и они, безусловно, будут рады его выходу".
  • "Уже со всех ракурсов увидела. Наконец-то вы выложили с Софой. Обожаю вашу дружбу".

Александра Трусова (Игнатова) – серебряный призер Олимпиады-2022, бронзовый призер чемпионата мира, серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы, бронзовый призер финала Гран-при. Она является одной из самых известных и титулованных учениц тренера Этери Тутберидзе.

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, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 17:37
Софья Самоделкина вернулась в Казахстан и поделилась фотографией с Михаилом Шайдоровым

Ранее сообщалось, что на Мемориале Дениса Тена в Алматы Софья Самоделкина завоевала "бронзу". Победительницей международного турнира стала российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова), а второе место заняла представительница Южной Кореи Ким Ю Че.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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