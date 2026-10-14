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Спорт

"Барселона" разгромила "Галатасарай" и выиграла все 10 матчей сезона

Футбол Разгром Галатасарая, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 10:11 Фото: Instagram/FCBarcelona
Действующий чемпион Испании по футболу, каталонская "Барселона", прекрасно начала новый новый сезон, одержав победы во всех 10-ти играх, независимо от ранга турнира, сообщает Zakon.kz.

Прошедшей ночью под каток "сине-гранатовых" попал главный клуб Турции – "Галатасарай", который был разгромлен на своей арене со счетом 4:1 в рамках игр второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Главной звездой и лучшим игроком поединка был признан вингер "Барсы" Ламин Ямаль, который отдал два голевых паса своим партнерам.

19-летний хавбек ассистировал Фермину Лопесу и Энтони Гордону, плюс у гостей еще по одному мячу забили Жоау Канселу и Карим Адейеми.

Но надо признать, что турки вначале владели преимуществом и даже забили гол, где впервые отличился новобранец "Галатасарая" Алексей Батраков. Однако далее спектакль устраивала только "Барселона".

В итоге подопечные Окана Бурука, которые днем ранее обещали сдержать мощь каталонского коллектива, потерпели второе поражение в новом сезоне Лиги чемпионов УЕФА.

21 октября "львы" сыграют на выезде против французского "Лилля" в рамках третьего тура самого престижного клубного турнира Европы.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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