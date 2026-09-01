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Спорт

"Арсенал" выиграл все три матча без пропуска голов на старте сезона

Футбол Три Победы Кряду , фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 10:37 Фото: Instagram/arsenal
Действующий чемпион Англии по футболу и финалист последнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА – лондонский "Арсенал" прекрасно начал новый сезон, победив во всех трех поединках с разницей голов 7:0, сообщает Zakon.kz.

Прошедшей ночью "канониры" в рамках второго тура АПЛ на выезде переиграли "Астон Виллу" со счетом 1:0.

Единственный и победный мяч у гостей на 59-й минуте забил Букайо Сака.

Таким образом, команда Микеля Артеты довела свою победную серию до трех игр подряд. Ранее "пушкари" разгромили "Ман Сити" (3:0) в матче за Суперкубок Англии, а затем были сильнее "Ковентри" (3:0) в стартовом туре АПЛ.

Сейчас лондонский коллектив после двух игр в английском чемпионате занимает второе место в турнирной таблице с активом в шесть очков, пропустив выше себя "горожан" только по разнице мячей.

6 сентября "Арсенал" в рамках третьего тура АПЛ ждет интересное противостояние со своими земляками из "Челси", которые тоже идут без потерь в новом сезоне.

Скоро в Лондон прилетит казахстанский голкипер Стас Покатилов в составе "Сабаха" для проведения матча общего Лиги чемпионов УЕФА против подопечных Артеты.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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