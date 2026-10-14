"Сабах" с казахстанцем Покатиловым сотворил историю в Лиге чемпионов

Азербайджанский футбольный клуб "Сабах", капитаном которого является казахстанский голкипер Стас Покатилов, накануне вечером у себя дома обыграл чешскую "Славию" в рамках матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

Хозяева поля открыли счет после перерыва, когда ямайский полузащитник Кахим Пэррис вывел свою команду вперед.

Ближе к концу матча еще один гол у "сов" забил форвард Джой-Лэнс Миккельс.

В итоге "Сабах" со Стасом Покатиловым, который накануне оставил свои ворота сухими, одержал первую победу в истории общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Чемпион Азербайджана набрал три очка и занимает 17-е место в турнирной таблице данного турнира.

20 октября подопечные Валдаса Дамбраускаса дома примут дортмундскую "Боруссию" в ходе игр третьего тура Лиги чемпионов.

На старте этих соревнований месяц назад "Сабах" был разгромлен на выезде "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:4.