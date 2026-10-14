Ряд сюрпризов принес стартовый день второго тура Лиги чемпионов УЕФА

Минувшей ночью прошла половина матчей второго тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27, где было зафиксировано немало сенсационных результатов, показанных отнюдь не фаворитами данного турнира, сообщает Zakon.kz.

Из прошедших игр в первую очередь героями себя могут считать футболисты норвежского коллектива "Викинг", которые чуть не нокаутировали дома легендарную "Баварию".

Скандинавы в начале даже вели в счете с преимуществом в два мяча, но затем сказался авторитет немцев со своим главным снайпером Гарри Кейном.

Дубль англичанина помог сравнять счет, а вскоре Луис Диас вывел вперед уже "мюнхенцев". Однако затем был удален француз Майкл Олисе и вышедший на замену на 90-й минуте Херман Хеуген снова восстановил баланс – 3:3, не дав гостям забрать победу.

Порадовал своих фанатов испанский "Вильярреал", который дома одержал волевую победу над знаменитым итальянским "Наполи" – 3:1.

На гол Амира Рахмани хозяева ответили своими точными ударами в исполнении Жоржа Микаутадзе, Сантьяго Моуриньо и Тани Олувасейи.

Если "желтая субмарина" набрала свои первые три очка в нынешней Лиге чемпионов, то "неаполитанцы" терпят второе поражение подряд.

Не повезло в прошедший игровой день и действующему чемпиону Италии – "Интеру", который на "Сан-Сиро" не смог переиграть "Брюгге" – 3:4.

У бельгийцев вовсю блистал Николас Тресольди, забивший три гола в ворота хозяев поля.

А в остальных встречах были зафиксированы следующие результаты: "Ланс" – "Спортинг" (0:2), "Арсенал" – "Лилль" (3:0), "Атлетико" – "Манчестер Юнайтед" (2:0), "РБ Лейпциг" – ПСВ (1:0).

Продолжение игр второго тура Лиги чемпионов можно будет посмотреть ближайшей ночью, где один из главных фаворитов турнира "Реал" сыграет на выезде с итальянской "Ромой".

Накануне бывший лидер "сливочных" Карвахаль определился с новым клубом на нынешний сезон.