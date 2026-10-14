Родные братья установили фантастический рекорд НХЛ в одном матче
Этот матч изобиловал не только красивыми шайбами, но и рекордными цифрами в исполнении братьев Ткачак.
27-летний Брэди оформил хет-трик во втором периоде, забив подряд три гола. И во всех этих трех результативных эпизодах ему ассистировал 28-летний Мэттью.
По сведениям пресс-службы НХЛ, ранее в истории лиги не было подобного случая, когда один брат помогал другому забивать три шайбы подряд.
Брэди поразил ворота хозяев льда на протяжении восьми минут и трех секунд. Помимо хет-трика, на счету младшего брата еще один пас, а вот Мэттью оформил пять голевых ассистов и стал автором клубного рекорда по количеству передач за один период – четыре.
Братья Ткачак стали третьей парой братьев за последние 40 лет, кому удалось набрать не менее четырех очков каждый в одном матче НХЛ.
Тем временем предстоящей ночью в Англии пройдет один из интереснейших поединков второго тура Лиги чемпионов УЕФА, где "Ман Сити" примет ПСЖ.