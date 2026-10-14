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Спорт

Родные братья установили фантастический рекорд НХЛ в одном матче

Хоккей Фантастический Рекорд , фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 15:30 Фото: Instagram/flapanthers
14 октября нападающие клуба "Флорида Пантерз" Брэди и Мэттью Ткачак установили уникальное достижение в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбуса", где их команда разгромила соперника со счетом 7:3, сообщает Zakon.kz.

Этот матч изобиловал не только красивыми шайбами, но и рекордными цифрами в исполнении братьев Ткачак.

27-летний Брэди оформил хет-трик во втором периоде, забив подряд три гола. И во всех этих трех результативных эпизодах ему ассистировал 28-летний Мэттью.

По сведениям пресс-службы НХЛ, ранее в истории лиги не было подобного случая, когда один брат помогал другому забивать три шайбы подряд.

Брэди поразил ворота хозяев льда на протяжении восьми минут и трех секунд. Помимо хет-трика, на счету младшего брата еще один пас, а вот Мэттью оформил пять голевых ассистов и стал автором клубного рекорда по количеству передач за один период – четыре.

Братья Ткачак стали третьей парой братьев за последние 40 лет, кому удалось набрать не менее четырех очков каждый в одном матче НХЛ.

Тем временем предстоящей ночью в Англии пройдет один из интереснейших поединков второго тура Лиги чемпионов УЕФА, где "Ман Сити" примет ПСЖ.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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