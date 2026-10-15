"Реал" vs. "Рома" в Лиге чемпионов: кому досталась победа, а кому – поражение
Фото: Instagram/realmadrid
В ночь на 15 октября прошел матч II тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором итальянская "Рома" принимала испанский "Реал", сообщает Zakon.kz.
Как сообщает Oxu.Az, игра прошла на римском стадионе "Олимпико" и завершилась победой гостей со счетом 4:3.
В составе мадридской команды отличились Килиан Мбаппе (25-я минута), Карлос Эспи (83), Эндрик (85) и Антонио Рюдигер (90). У хозяев поля голы забили Мартен де Рон (20) и Дониэлл Мален (51, 58).
В III туре общего этапа "Рома" встретится с братиславским "Слованом" (20 октября), а "Реал" проведет матч с "РБ Лейпциг" (21 октября).
Действующим победителем Лиги чемпионов является "ПСЖ".
В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский "Арсенал" со счетом 1:1, 4:3. "ПСЖ" также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.
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