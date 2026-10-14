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Спорт

Легенда "МЮ" подверг критике Роналду за его самовольный уход из сборной

Футбол Критика Роналду, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 17:11 Фото: Instagram/waynerooney
Знаменитый в прошлом английский футболист клуба "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни накануне прокомментировал скандальную ситуацию вокруг отъезда португальца Криштану Роналду из расположения своей сборной, сообщает Zakon.kz.

40-летний англичанин не поддержал позицию своего бывшего одноклубника, с которым играл за "манкунианцев" на протяжении пяти лет (2004-2009 годы).

"Это неправильно во всех смыслах – подрывать авторитет своего тренера, подводить своих партнеров по команде, принижен авторитет португальской футбольной федерации (FPF). Каждый футболист рано или поздно сталкивается с этим: приходится завершать карьеру в сборной, приходится заканчивать играть в футбол. К сожалению, Роналду как раз подходит к тому этапу, когда ему становится трудно смириться с этим. Нельзя было выходить и делать то, что сделал он, диктовать тренеру, что он должен сказать на пресс-конференции".Уэйн Руни

Как известно, скандальная история с участием Роналду началась две недели назад, когда он самовольно покинул расположение сборной Португалии в Дании.

"Ставить ультиматум и указывать тренеру, что ему говорить на пресс-конференции – это выходит за все рамки, которые я когда-либо видел. Он никого не слушает и делает то, что считает нужным. Здесь самое важное – это отношение к нему со стороны FPF. Вы сами видите: сначала он помог с назначением тренера, потом начал диктовать ему, что говорить на пресс-конференциях, а теперь диктует, когда ему выходить на поле". Уэйн Руни

Несколько дней назад капитан "Аль-Насра" был уже официально отстранен от ближайших игр сборной Португалии.

"Если ты сидишь на скамейке запасных, а тренер не выпускает тебя на поле, значит – не выпускает. Ты не можешь говорить: "Я хотел выйти, мы договорились, что я выйду на 30 минут". Нельзя договариваться об этом перед матчем. С некоторыми игроками можно найти компромисс, но диктовать условия – это в корне неправильно со стороны Роналду". Уэйн Руни

Несмотря на последствия поступка, 41-летний форвард уже вернулся в свою команду и продолжает забивать, преследуя цель достичь отметки в "1000 голов".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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