Винисиус дисквалифицирован на один месяц от матчей чемпионата Испании

Звездный бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор отстранен на ближайшие четыре матча Ла Лиги и вернется на поле только 22 ноября, за исключением встреч Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Как информирует Дисциплинарный совет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), 26-летний игрок не сможет защищать честь своей команды на уровне Ла Лиги в следующих четырех играх.

Подобное наказание Винисиус получил за удаление в матче 8-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала".

Тогда бразилец схватил за волосы футболиста соперничающей команды, и после просмотра системы VAR ему предъявили красную карточку.

Теперь из-за этой дисквалификации лидер "сливочных" пропустит матчи с "Севильей" (18 октября), "Барселоной" (25 октября), "Расингом" (1 ноября) и "Валенсией" (8 ноября).

Он сможет вернуться на игры Ла Лиги только в 13-м туре, когда его клуб сыграет против "Сельты" 22 ноября.

В текущем сезоне Винисиус провел восемь матчей, где забил один гол и отдал три передачи.

А вот будущий соперник "Реала" – каталонская "Барселона" накануне довела свою победную серию до 10 поединков подряд на старте сезона.