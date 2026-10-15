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Спорт

Килиан Мбаппе и "Реал" обновили два новых рекорда Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Два Рекорда ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 15:16 Фото: Instagram/ReaLmadrid
По итогам завершившихся игр второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА установлены два рекорда данного турнира, у которых вписано авторство Килиана Мбаппе и его команды – "Реал", сообщает Zakon.kz.

Выездной матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов против итальянской "Ромы" (4:3) стал для французского нападающего Мбаппе 100-м в данном турнире.

Килиан достиг этой отметки в возрасте 27 лет и 298 дней, тем самым побив достижение Лионеля Месси, который сыграл 100-й матч в Лиге чемпионов в возрасте 28 лет и 84 дней.

В 100 матчах Мбаппе забил 72 гола и сделал 28 голевых ассистов. Плюс к этому форвард "Реала" вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов, обойдя своего бывшего одноклубника Рауля, – у испанца 71 мяч.

Что касается достижений на клубном уровне, то здесь "сливочные" внесли свою лепту в новый рекорд результативности за один тур Лиги чемпионов.

Так, во втором туре текущего сезона было забито 78 голов в 18 матчах, что является самым результативным туром в истории турнира. В среднем за одну игру команды забивали 4,33 гола.

Парад голов был устроен в матчах: "Рома" – "Реал" 3:4, "Интер" – "Брюгге" 3:4, ЛАСК – "Ливерпуль" 3:6, "Ман Сити" – ПСЖ 2:4, "Астон Вилла" – "Фенербахче" 6:0.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в прошлом сезоне, когда в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов команды забили 71 гол.

А накануне казахстанский голкипер Стас Покатилов со своим ФК "Сабах" вошел в историю самого престижного клубного турнира Европы.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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