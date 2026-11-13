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Спорт

"Барыс" отправил четыре шайбы в ворота "Адмирала"

Хоккей, команда &quot;Барыс&quot;, хоккеисты , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 05:17 Фото: hcbarys
Астанинский "Барыс" одержал домашнюю победу над владивостокским "Адмиралом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, встреча состоялась 12 ноября 2026 года и завершилась со счетом 4:2 в пользу казахстанского клуба.

В составе столичной команды заброшенными шайбами отметились Аркадий Шестаков, Всеволод Логвин (дубль) и Мэйсон Морелли. Примечательно, что ворота гостей на протяжении всего матча защищал казахстанский голкипер Никита Бояркин.

Таким образом, после 25 проведенных встреч в копилке астанчан 27 баллов, что позволяет им занимать пятое место в Восточной конференции. "Адмирал" с 25 очками после 24 матчей располагается на десятой позиции.

Следующий поединок казахстанцы проведут 15 ноября. На домашнем льду "Барыс" встретится с магнитогорским "Металлургом".

Ранее, 8 ноября 2026 года, мужская сборная Казахстана по хоккею стала победителем чемпионата Азии 2026 года, который завершился в городе Чонджу (Южная Корея).

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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