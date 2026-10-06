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Спорт

Разборки в "Металлурге" привели к отстранению от работы Андрея Разина

Хоккей Отставка Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 17:05 Фото: metallurg.ru
Трехкратный обладатель Кубка Гагарина и нынешний лидер таблицы Восточной конференций КХЛ, "Металлург" временно отстранил от работы своего главного тренера Андрея Разина, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба ХК "Металлург", исполняющим обязанности главного тренера назначен Владимир Воробьев.

С некоторыми разъяснениями по поводу подобной ротации выступил директор клуба Алексей Жлоба.

"Между главным тренером и игроками возникли разногласия, как по игровым вопросам, так и по характеру взаимодействия. Это нормальная практика профессионального спорта: тренер имеет право определять требования к игрокам, игроки вправе выражать свою позицию. Проблема возникла тогда, когда эти разногласия перестали решаться внутри команды и начали влиять на рабочий климат. Клуб принял это во внимание и вмешался". Алексей Жлоба

Коллектив из Магнитогорска в текущем сезоне сыграл 13 матчей, где набрал 19 очков, и сейчас занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Накануне команда Разина у себя дома сенсационно проиграла "Адмиралу" из Владивостока со счетом 2:5, где одним из главных героев стал казахстанский дебютант и голкипер Джелал-Ад-Дин Амирбеков.

"Мы понимаем, что для части коллектива это непростое решение. При этом клуб обязан ставить во главу угла работоспособность команды, имидж и репутацию клуба в целом, а не отдельные взаимоотношения. Уже провели беседы с игроками и тренерским штабом, объяснили логику решения. Сейчас важно, чтобы команда и тренерский штаб сосредоточились на игре и достижении поставленной спортивной задачи, а не отвлекались на околоспортивные темы". Алексей Жлоба

Шанс взять реванш у гостей из Владивостока будет дан "Металлургу" завтра, в рамках второй домашней игры против "Адмирала".

Между тем казахстанский "Барыс" после яркой победы над московским "Спартаком" (4:3, Б), взял пятидневную паузу в играх КХЛ.

Столичная дружина продолжает оставаться самой атакующей командой Лиги на данный момент.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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