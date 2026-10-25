Казахстанский спортсмен сотворил историю на международном Гран-при

Фото: НОК РК

Казахстанский прыгун с трамплина Данил Васильев добился исторического результата, заняв третье место в общем зачете летнего Гран-при. Ранее казахстанские спортсмены не поднимались на пьедестал по итогам этой серии соревнований, сообщает Zakon.kz.

Заключительный этап Гран-при прошел в немецком Клингентале. По итогам сезона Васильев набрал 201 очко и вошел в тройку сильнейших спортсменов. Победителем общего зачета стал японец Наоки Накамура с 450 очками. Второе место занял австриец Даниэль Чофениг (216 очков), а четвертым стал швейцарец Грегор Дешванден (196 очков). Бронза Васильева стала историческим достижением для Казахстана в прыжках на лыжах с трамплина. Ранее воспитанник казахстанского хоккея стал главным тренером клуба "Металлург".

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