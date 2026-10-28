Сможет ли "Кайсар" с Байсуфиновым остановить "Ордабасы" в финале Кубка РК

Сегодня стали известны дата и место проведения финала Кубка Казахстана по футболу 2026 года, где встретятся чемпион КПЛ-2026 "Ордабасы" из Шымкента и кызылординский "Кайсар", во главе которого недавно встал экс-тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов, сообщает Zakon.kz.

По сведениям организаторов Кубка РК, матч за титул состоится 7 ноября на стадионе "Туркестан Арена" в Туркестане. Начало встречи запланировано на 16:00.

Обе команды подходят в предстоящему финалу в различном настроении. "Ордабасы" в прошедшие выходные досрочно за тур до окончания сезона стал победителем КПЛ-2026.

А вот "степные волки" сейчас занимают самое последнее 16-е место в турнирной таблице и являются главными кандидатами на вылет из Высшей лиги.

Конечно же, дружина Андрея Мартина хочет оформить золотой дубль, прибрав к рукам Кубок страны, который, если они завоюют его, будет третий раз в их истории после 2011 и 2022 годов.

Что касается "Кайсара", то кызылординцы также два раза брали этот трофей (1999, 2019). Большой мотивацией для них будет победа в финале, а с ней и путевка в еврокубки, что спасет клуб от провала в этом сезоне.

Тем временем в минувший уик-энд в испанском чемпионате прошло первое "Эль-класико", где "Реал" остановил победное шествие "Барселоны".