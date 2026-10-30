Прикормили и нашли подход: "Барыс" сотворил камбэк в Китае

Астанинский "Барыс" одержал волевую победу над "Шанхайскими Драконами" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает Zakon.kz.

Уступая по ходу встречи со счетом 0:2, казахстанская команда сумела переломить игру и завершила ее победой – 4:2. Главным героем матча стал Тайс Томпсон, оформивший хет-трик.

Встреча состоялась 30 октября. Еще одну шайбу в составе "Барыса" забросил Асанали Саркенов.

После этой победы у астанинского клуба стало 25 очков после 21 матча. Команда занимает второе место в Восточной конференции. "Шанхайские Драконы" с 26 баллами после 19 игр располагаются на шестой строчке Западной конференции.

В соцсетях представители команды по итогу опубликовали шутливый ролик, подписав его: "Прикормили и нашли подход":

Следующий матч "Барыс" проведет 4 ноября против челябинского "Трактора". Игра состоится на площадке соперника.

Ранее сообщалось, что "Барыс" одержал первую победу после трех подряд поражений на выезде.