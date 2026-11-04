"Барыс" потерял очки в матче с "Трактором"

Астанинский "Барыс" провел выездной матч против челябинского "Трактора" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, встреча состоялась 4 ноября 2026 года в Челябинске и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Шайбы в составе российской команды забросили Натан Легаре и Андрей Светлаков. У "Барыса" отличился Мэйсон Морелли.

Несмотря на поражение, казахстанский клуб с 25 очками продолжает занимать третью позицию в Восточной конференции. "Трактор", набравший 21 балл, располагается на последнем, 11-м месте турнирной таблицы.

Следующий матч "Барыс" проведет 6 ноября.

Астанчане вновь сыграют на выезде, где встретятся с владивостокским "Адмиралом".

Ранее стало известно, что игроки "Барыса" доминируют по ряду статистических показателей в КХЛ. Эксперты КХЛ перед началом очередной игровой недели опубликовали имена лучших хоккеистов, которые возглавляют один из 20 статистических показателей Лиги.