"Барыс" потерял очки в матче с "Трактором"
Как пишет Sportarena.kz, встреча состоялась 4 ноября 2026 года в Челябинске и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
Шайбы в составе российской команды забросили Натан Легаре и Андрей Светлаков. У "Барыса" отличился Мэйсон Морелли.
Несмотря на поражение, казахстанский клуб с 25 очками продолжает занимать третью позицию в Восточной конференции. "Трактор", набравший 21 балл, располагается на последнем, 11-м месте турнирной таблицы.
Следующий матч "Барыс" проведет 6 ноября.
Астанчане вновь сыграют на выезде, где встретятся с владивостокским "Адмиралом".
Ранее стало известно, что игроки "Барыса" доминируют по ряду статистических показателей в КХЛ. Эксперты КХЛ перед началом очередной игровой недели опубликовали имена лучших хоккеистов, которые возглавляют один из 20 статистических показателей Лиги.