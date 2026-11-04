#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
452.91
509.43
5.53
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
452.91
509.43
5.53
Спорт

"Барыс" потерял очки в матче с "Трактором"

Хоккейная команда &quot;Барыс&quot;, игроки, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 02:20 Фото: hcbarys
Астанинский "Барыс" провел выездной матч против челябинского "Трактора" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, встреча состоялась 4 ноября 2026 года в Челябинске и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Шайбы в составе российской команды забросили Натан Легаре и Андрей Светлаков. У "Барыса" отличился Мэйсон Морелли.

Несмотря на поражение, казахстанский клуб с 25 очками продолжает занимать третью позицию в Восточной конференции. "Трактор", набравший 21 балл, располагается на последнем, 11-м месте турнирной таблицы.

Следующий матч "Барыс" проведет 6 ноября.

Астанчане вновь сыграют на выезде, где встретятся с владивостокским "Адмиралом".

Ранее стало известно, что игроки "Барыса" доминируют по ряду статистических показателей в КХЛ. Эксперты КХЛ перед началом очередной игровой недели опубликовали имена лучших хоккеистов, которые возглавляют один из 20 статистических показателей Лиги.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
"Трактор" остановил победное шествие "Барыса" из четырех побед
21:17, 05 января 2024
"Трактор" остановил шествие "Барыса" из четырех побед
Барыс проиграл Трактору
22:04, 23 декабря 2025
"Барыс" после триумфа над "Динамо" проиграл челябинскому "Трактору"
Барыс против Сибири
19:53, 27 ноября 2024
"Барыс" сыграл с "Сибирью" в выездном матче КХЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Скотт Гордон на пресс-конференции после матча с &quot;Барысом&quot;
01:45, 05 ноября 2026
Главный тренер "Трактора" Гордон прокомментировал победу над "Барысом"
Юношеская сборная Казахстана стартовала с поражения на турнире в Минске
01:12, 05 ноября 2026
Юношеская сборная Казахстана проиграла Беларуси на старте турнира в Минске
Фото: ATP
00:44, 05 ноября 2026
Новак Джокович впервые за девять лет пропустит Итоговый турнир ATP
Фото: ФК &quot;Аталанта&quot;
00:10, 05 ноября 2026
Маурицио Сарри высказался об уровне "Кайрата" перед матчем с "Аталантой"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: