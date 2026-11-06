"Адмирал" и "Барыс" устроили триллер с девятью шайбами в матче КХЛ

Час назад во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, где местный "Адмирал" на последних минутах вырвал нелегкую победу у казахстанского "Барыса" со счетом 5:4, сообщает Zakon.kz.

Счет в матче открыли гости усилиями форварда Асанали Саркенова, для которого это вторая заброшенная шайба в КХЛ.

Здесь стоит отметить, что наш нападающий поразил ворота казахстанского голкипера "моряков" Никиты Бояркина, который до этого не пропускал в течение 90 минут и 37 секунд.

Вскоре Логан Дэй увеличил преимущество "Барыса" – 2:0.

Спустя время Данила Моисеев сократил отставание хозяев до минимума. На старте второго игрового отрезка соперники обменялись голами.

Сначала Даниэль Усманов восстановил равновесие, но уже через 13 секунд "астанчане" вернули себе преимущество благодаря шайбе Алихана Омирбекова.

Поддерживаемые родными стенами "дальневосточники" вскоре снова сравняли результат, им помог Константин Лучевников – 3:3.

А перед уходом на второй перерыв Борна Рендулич уже "Адмирал" вывел вперед.

Команда Михаила Кравца в третьем периоде сумела догнать "моряков" благодаря точному броску лучшего бомбардира и снайпера текущего сезона Джастина Бэйли – 4:4.

Однако Григорий Ващенко не захотел овертайма и ничьей и точным ударом принес волевую победу "Адмиралу" – 5:4.

Почти схожий сценарий случился на днях в рамках игр НХЛ, где "Виннипег" за три минуты сотворил нереальный камбэк с рекордом Лиги.