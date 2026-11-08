"Барыс" закрыл длинную серию из девяти выездных матчей в КХЛ

8 ноября наконец-то завершилась гостевая серия поединков казахстанского "Барыса" в рамках регулярного чемпионата КХЛ. "Астанчане" провели на выезде девять встреч подряд, сообщает Zakon.kz.

Заключительный матч данной серии команда Михаила Кравца сыграла в Хабаровске, где уступила местному "Амуру" с результатом 0:2.

Счет в этой игре был открыт в конце второго периода, когда хозяева льда владели численным большинством и успеха добился Олег Ли.

А на последних секундах матча Кирилл Ураков поразил пустые ворота гостей и установил окончательный счет.

Благодаря этой победе "Амур" обогнал "Барыс" и поднялся на четвертое место таблицы Восточной конференции КХЛ, у обеих команд по 25 очков.

Хабаровский коллектив опережает "астанчан" только за счет дополнительных показателей.

В свою очередь казахстанская дружина потерпела третье поражение подряд, а всего из девяти гостевых матчей наши хоккеисты потерпели неудачу в шести играх, еще в трех поединках вышли победителями.

Следующий матч "Барыс" проведет дома 12 ноября против "Адмирала" из Владивостока.

А на днях канадский ХК "Виннипег" за три минуты соорудил нереальный камбэк с новым рекордом НХЛ.

