ХК "Барыс" усиливает свой состав голкипером сборной России

Накануне в рамках программы обмена между казахстанским "Барысом" и "Трактором" из Челябинска состав клуба из Астаны пополнил российский вратарь Дмитрий Николаев. сообщает Zakon.kz.

По сведением пресс-службы столичного клуба, "Трактор" обменял 26-летнего голкипера на денежную компенсацию.

Николаев является вратарем с приличным опытом игры в плей-офф КХЛ, а также известен по выступлениям за СКА и "Спартак".

Дмитрий пополнил состав челябинской команды по ходу сезона-2025/26, одержал здесь шесть побед в 10 матчах и провел одну буллитную серию, пропуская в среднем по 2,2 шайбы.

Процент отраженных бросков составляет 92,8. В целом за карьеру в Лиге он выходил на лед в 175 встречах, в число которых вошли 95 побед и 15 матчей с буллитами.

Дмитрий Николаев за последние пять лет также привлекался в составы олимпийской сборной и команды Россия-25.

А накануне "Барыс" победой отметил свое возвращение домой после длинной серии из девяти выездных поединков.