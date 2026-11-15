Хет-трик Бэйли принес домашнюю волевую победу "Барысу" над лидером КХЛ

15 ноября 2026 года в Астане казахстанский хоккейный клуб "Барыс" встречался с "Металлургом" в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Гости приехали в качестве действующего лидера Восточной конференций и всей Лиги, сообщает Zakon.kz.

"Металлург" в качестве фаворита данного поединка открыл счет на шестой минуте, отличился Антон Рубин.

Еще до первого перерыва "астанчане" сумели сравнять результат и даже вырвались вперед. Авторами шайб стали Джастин Бэйли и Чейз Прииски.

На старте второго периода наш американский форвард Бэйли оформил дубль, но на этот гол гости ответили своим точным броском в исполнении Игоря Нечаева.

Однако на второй перерыв хозяева льда ушли с неплохим преимуществом, Бэйли записал в свой актив хет-трик.

В третьем периоде команда из Магнитогорска снова сократила отставание, но Кирилл Савицкий не дал сопернику сильно порадоваться своей шайбой по пустым воротам.

На последней минуте матча игрок "Металлурга" Даниил Вовченко дал возможность своей дружине как-то добраться до овертайма.

Однако столичная команда стойко оборонялась и удержала победный счет – 5:4.

Таким образом "Барыс" набрал 29 очков и поднялся на пятое место турнирной таблицы Восточной конференций КХЛ. Это второй кряду успех подопечных Михаила Кравца на своей арене, 12 ноября они обыграли "Адмирал".

Следующий матч казахстанский коллектив проведет на выезде, 18 ноября против уфимского "Салавата Юлаева".

