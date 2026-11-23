В минувшие выходные после международной паузы возобновились матчи чемпионата Италии по футболу, где один из интересных поединков с обилием голов прошел в Бергамо, где местная "Аталанта" на своей арене принимала "Интер", сообщает Zakon.kz.

Оба этих коллективах хорошо знакомы казахстанским болельщикам: "нерадзурри" играл с нашим "Кайратом" в прошлом сезоне Лиги чемпионов УЕФА, а "Бергамо Кальчо" недавно сыграл вничью (1:1) с тем же алматинским коллективом на общем этапе Лиги конференций.

Что касается нынешнего противостояния двух знаменитых клубов Италии, то оно прошло в рамках 12-го тура Серии А, где команды забили по четыре мяча в ворота друг друга – 4:4.

Чемпион страны повел в счете на 16-й минуте, когда отличился нападающий Франческо Эспозито. Спустя время он же оформил дубль.

Форвард "Аталанты" Элиф Элмас еще до перерыва отыграл один мяч. Во втором тайме Эспозито забил свой третий гол в этом матче.

Вскоре хозяева поля ответили своим голом в исполнении Шарля Де Кетеларе. Однако гости спустя несколько минут заново увеличили свое преимущество в два мяча, благодаря усилиям Петара Сучича (пенальти).

Быстро уверовав в победу, "черно-синие" немного успокоились, за что и поплатились за 10 минут до финального свистка.

Сначала Де Кетеларе оформил дубль, а в добавленное арбитром время хавбек Франк Кессье спас своих коллег от домашнего поражения, точно пробив 11-метровый удар.

После этой встречи "Аталанта" набрала 15 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А. В свою очередь "Интер" имеет 29 баллов и располагается на третьей строчке.

А на вершине рейтинга лучших итальянских клубов по-прежнему красуется "Лацио" (32), который в 12-м туре дома разгромила "Лечче" (3:0). За "римлянами" идут их земляки из "Ромы" (30).