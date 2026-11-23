Алматинский "Кайрат" проиграл польскому "Пясту" в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Встреча прошла на арене PreZero в Гливице и завершилась со счетом 0:2, сообщает Zakon.kz.

Хозяева площадки забили два мяча еще в первом тайме. На 15-й минуте отличился Томаш Крезель, а спустя две минуты счет увеличил Дилл.

Во втором тайме казахстанской команде не удалось изменить ход игры.

Ответный матч состоится 4 декабря 2026 года в Алматы.

Ранее сообщалось, кто из казахстанских футболистов может попасть в европейские клубы.