Профессиональная хоккейная лига по итогам 11-ой недели чемпионата Казахстана назвала лучшим игрока "Кулагера", сообщает Zakon.kz.

Защитник "Кулагера" Арсений Борисов стал самым результативным хоккеистом по итогам отчетной недели среди всех игроков чемпионата. Об этом 23 ноября 2026 года сообщили на сайте лиги.

Он записал в свой актив шесть передач при показателе полезности +4 и нанес в створ чужих ворот 17 бросков. Один из его пасов привел к победному для петропавловского коллектива голу.

По итогам десятой недели лучшим был представитель усть-каменогорского клуба "Торпедо" Артем Николаев.

Ранее стало известно, что алматинский "Кайрат" проиграл польскому "Пясту" в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Встреча прошла в Гливице (Польша).