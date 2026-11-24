24 и 25 ноября пройдут матчи пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. 36 команд, за исключением некоторых коллективов, продолжают борьбу за попадание в весеннюю стадию плей-офф турнира, сообщает Zakon.kz.

По версии издания ESPN, очерчен круг тех команд, которым пророчат досрочный выход в плей-офф и победу в самом престижном клубном турнире Европы.

Данный рейтинг фаворитов, кто с наибольшей вероятностью выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне, возглавил ПСЖ, которому отдали свои голоса 15 из 17 экспертов.

Действующий двукратный чемпион Лиги чемпионов выиграл все четыре матча общего этапа, обыграв при этом своих прямых конкурентов – "Манчестер Сити" и "Барселону". Теперь "парижане" в третий раз подряд хотят забрать трофей, что удавалось в истории только "Реалу".

Остальные два голоса эксперты отдали "Барселоне" и "Арсеналу". В топ-10 фаворитов, но с минимальными шансами, еще включены: "Реал", "Бавария", "Ман Сити", "Ливерпуль", "Комо", "Интер" и "Атлетико".

Расписание игр пятого тура и турнирный расклад на данный час выглядит следующим образом:

Казахстанские болельщики футбола в ночь на 25 ноября в прямой трансляции на телеканале Qazsport смогут посмотреть матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов, где лондонский "Арсенал" дома примет дортмундскую "Боруссию" (начало в 00:50 по казахстанскому времени).

А в прошедшие выходные звезда клуба "Бока Хуниорс" и сборной Аргентины Леандро Паредес чуть не попрощался с жизнью во время телевизионного интервью.

