Один из знаменитых и успешных футбольных клубов Италии "Милан" планирует подписать 20-летнего бразильского форварда "Реала" Эндрика в зимнее трансферное окно за 70 млн евро, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Cadena SER, "красно-черные" уже сделали официальное предложение о трансфере талантливого нападающего.

Остается ждать только согласия самого бразильца, и сделка будет возможна в январе или окончательно – в конце текущего сезона.

"Милан" готов сейчас заплатить 70 млн евро за Эндрика, но его не хочет отпускать главный тренер "сливочных" Жозе Моуринью.

Менеджеры Эндрика уже в ближайшие дни начнут переговоры по поводу данного перехода, о чем ранее намекал сам футболист перед недавним азиатским турне.

Как известно, молодой бразилец подписал контракт с "Реалом" летом 2024 года. Однако форвард не получает постоянного места в основном составе.

В первый же сезон его отдали в аренду во французский "Лион", где нападающий блестяще проявил себя.

Затем мадридский коллектив вернул Эндрика, но тот не хочет постоянно сидеть в запасе и планирует уйти.