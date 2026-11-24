Овечкин провел традиционный ритуал с копьем на стадионе перед матчем НФЛ
41-летний форвард, одетый в черную джерси "Коммандерс" со своей фамилией и номером 8, вышел на заполненную местную арену "Нортуэст Стэдиум" и совершил запланированную акцию.
Затем провел короткий разминочный бросок с квотербеком "Коммандерс" – Джейденом Дэниелсом.
Ритуал с копьем является традиционной предматчевой церемонией клуба "Вашингтон Коммандерс" на домашнем стадионе в Лэндовере (штат Мэриленд). Этот процесс проводится для заряда болельщиков перед игрой.
Что касается карьерных дел Овечкина, то хоккеист вместе с командой ныне переживает не самые приятные дни в НХЛ.
Столичный коллектив проиграл в пяти последних встречах подряд. В текущем сезоне Александр в 21 матче набрал всего лишь 7 (1+6) очков.
20 ноября он довел свой антирекорд без шайб до 15 игр в Лиге, чего ранее за ним не наблюдалось.