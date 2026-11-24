24 ноября известный российский хоккеист клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вонзил церемониальное копье перед началом матча Национальной футбольной лиги между "Вашингтон Коммандерс" и "Цинциннати Бенгалс" в рамках Monday Night Football, сообщает Zakon.kz.

41-летний форвард, одетый в черную джерси "Коммандерс" со своей фамилией и номером 8, вышел на заполненную местную арену "Нортуэст Стэдиум" и совершил запланированную акцию.

Затем провел короткий разминочный бросок с квотербеком "Коммандерс" – Джейденом Дэниелсом.

Ритуал с копьем является традиционной предматчевой церемонией клуба "Вашингтон Коммандерс" на домашнем стадионе в Лэндовере (штат Мэриленд). Этот процесс проводится для заряда болельщиков перед игрой.

Что касается карьерных дел Овечкина, то хоккеист вместе с командой ныне переживает не самые приятные дни в НХЛ.

Столичный коллектив проиграл в пяти последних встречах подряд. В текущем сезоне Александр в 21 матче набрал всего лишь 7 (1+6) очков.

20 ноября он довел свой антирекорд без шайб до 15 игр в Лиге, чего ранее за ним не наблюдалось.