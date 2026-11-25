Астанинский "Барыс" одержал победу над череповецкой "Северсталью" в заключительном домашнем матче ноября. Встреча завершилась со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

В стартовом отрезке шайба побывала за спиной Дмитрия Николаева, но тренерский штаб астанчан взял запрос на положение "вне игры", и он оказался успешным. После перерыва счет уже по правилам открыли хозяева. Семён Симонов и Логан Дэй убежали "два в ноль", и 26-й номер отличным броском отправил шайбу в верхний угол. "Северсталь" ответила через 10 минут – Егор Степанов перехватил снаряд на своей синей линии и хладнокровно реализовал личный контрвыпад. А под занавес отрезка Джастин Бэйли отличился в большинстве и первым в Лиге достиг отметки в 30 очков в текущем сезоне.

В заключительной трети "Барыс" очень грамотно сыграл по счету вторым номером и успешно отоборонялся, в том числе во время четырех минут меньшинства. Таким образом, Николаев одержал первую победу в составе казахстанского коллектива, отразив 32 броска в створ.

"Барыс" – "Северсталь" – 2:1 (0:0, 2:1, 0:0):

1:0 – 23:58 – Дэй (Симонов, Маккошен)

1:1 – 33:32 – Степанов

2:1 – 36:26 – Бэйли (Приски, Томпсон) ГБ

Вратари: Николаев – Самойлов

27 ноября подопечные Михаила Кравца в Санкт-Петербурге сыграют с командой СКА.

Ранее сообщалось, что во втором матче короткой выездной серии "Барыс" в Омске играл с "Авангардом", но уступил хозяевам.