Прошедшей ночью прошли заключительные матчи пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, причем в двух встречах с участием главных фаворитов болельщики были удивлены итоговыми результатами на табло, сообщает Zakon.kz.

Особо были удивлены эксперты, которые не ожидали ничьей в матче французского ПСЖ и "Ромы" из Италии. Действующий чемпион турнира на своем родном стадионе "Парк де Пренс" упустил победу за 12 минут до финального свистка – 2:2.

Здесь надо отметить, что "римляне" первыми забили мяч в этой игре благодаря усилиям Марио Эрмосо на пятой минуте.

Но вскоре защитник ПСЖ Илья Забарный восстановил равновесие, а форвард Усман Дембеле вывел хозяев поля вперед.

Порадоваться "парижанам" не дал нападающий гостей Дониэлл Мален, который поставил окончательную точку в этой встрече, точно реализовав пенальти на 78-й минуте.

В итоге подопечные Луиса Энрике потеряли первые очки в текущем сезоне Лиги чемпионов после четырех побед подряд.

А в параллельном матче игрового дня другой французский коллектив, "Лилль", у себя дома победил мюнхенскую "Баварию" со счетом 2:1.

Гости повели в счете на 15-й минуте, когда отличился защитник Деотшанкюль Юпамекано. Хозяева поля перехватили инициативу только во втором тайме.

Сначала нападающий Аясэ Уэда сравнял результат на табло, а затем полузащитник мюнхенской дружины Александар Павлович забил в собственные ворота и помог "Лиллю" выиграть в этом поединке.

Таким образом, французы нанесли первое поражение "Баварии" в нынешнем сезоне. У чемпиона Бундеслиги до этого было 11 побед и шесть ничьих.

По итогам пяти туров Лиги чемпионов УЕФА без потери очков пока идет мадридский "Реал", который днем ранее разгромил ПСВ.