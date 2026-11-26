ПСЖ и "Бавария" неожиданно потеряли очки в матчах Лиги чемпионов УЕФА
Особо были удивлены эксперты, которые не ожидали ничьей в матче французского ПСЖ и "Ромы" из Италии. Действующий чемпион турнира на своем родном стадионе "Парк де Пренс" упустил победу за 12 минут до финального свистка – 2:2.
Здесь надо отметить, что "римляне" первыми забили мяч в этой игре благодаря усилиям Марио Эрмосо на пятой минуте.
Но вскоре защитник ПСЖ Илья Забарный восстановил равновесие, а форвард Усман Дембеле вывел хозяев поля вперед.
Порадоваться "парижанам" не дал нападающий гостей Дониэлл Мален, который поставил окончательную точку в этой встрече, точно реализовав пенальти на 78-й минуте.
В итоге подопечные Луиса Энрике потеряли первые очки в текущем сезоне Лиги чемпионов после четырех побед подряд.
А в параллельном матче игрового дня другой французский коллектив, "Лилль", у себя дома победил мюнхенскую "Баварию" со счетом 2:1.
Гости повели в счете на 15-й минуте, когда отличился защитник Деотшанкюль Юпамекано. Хозяева поля перехватили инициативу только во втором тайме.
Сначала нападающий Аясэ Уэда сравнял результат на табло, а затем полузащитник мюнхенской дружины Александар Павлович забил в собственные ворота и помог "Лиллю" выиграть в этом поединке.
Таким образом, французы нанесли первое поражение "Баварии" в нынешнем сезоне. У чемпиона Бундеслиги до этого было 11 побед и шесть ничьих.
По итогам пяти туров Лиги чемпионов УЕФА без потери очков пока идет мадридский "Реал", который днем ранее разгромил ПСВ.