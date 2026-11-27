Как уже известно, накануне казахстанский футбольный клуб "Кайрат" одержал историческую победу в основном раунде Лиги конференций УЕФА в рамках домашнего противостояния со шведским "Мьельбю" со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

Этот решающий мяч в составе алматинского коллектива на 14-й минуте встречи забил полузащитник Еркин Тапалов, который после финального свистка заявил, что уже в понедельник снимет "желто-черную" форму и уходит из клуба.

Эту информацию уже официально подтвердила пресс-служба "Кайрата".

"Для нас это историческая победа, рады первым трем очкам в основном этапе. Хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас, несмотря на такую погоду. Первый тайм выдался не самым сложным, но во второй половине наша активность немного спала. Это был мой последний матч в составе "Кайрата" и на прощание удалось забить гол". Еркин Тапалов

Пока неизвестна дальнейшая карьера 33-летнего игрока сборной Казахстана. Надеемся, что уже в ближайшее время он назовет свой новый клуб.

Как бы к Тапалову не относились болельщики, все же он помог алматинской дружине добыть первые три очка в еврокубках, и у команды появился реальный шанс попасть в плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Для того, чтобы напрямую попасть в весеннюю стадию этих игр, "Кайрату" теперь надо выиграть оставшиеся две игры общего этапа, что является нелегким делом.

Ну даже при потере очков команда Жоры Арутюняна может еще попытать свое счастье через стыковой раунд.

А сыграем мы теперь сначала дома 10 декабря против румынского "Университатя" (Крайова), затем на выезде с голландским "Твенте" 17 декабря.

Тем временем мадридский "Реал" поднялся на вершину таблицы Лиги чемпионов благодаря разгрому над ПСВ, где дублем отметился Килиан Мбаппе.