Звездам "Реала" и их наставнику Моуринью подарили авто класса "люкс"
У каждого представителя "сливочных" был выбор, и он по желанию мог получить один из предложенных компанией BMW автомобиль.
И здесь самой популярной моделью стал гибридный XM Label за 197 000 евро (около 98,9 млн тенге), на котором остановились 15 футболистов.
Это авто разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды и проезжает до 88 км на электротяге.
Увидеть, что выбрали в итоге Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем и другие мастера королевского клуба, можно на следующих фотографиях.
Большой внедорожник X7 M60i стал единственным в списке, который достался Марку Кукурелья. У него трое детей в семье.
Помимо подарков, текущая неделя оказалась удачной для команды Жозе Моуринью, которая объявлена единоличным лидером таблицы общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.