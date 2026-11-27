На днях знаменитый немецкий автоконцерн вручил ключи от дорогих автомобилей футболистам и главному тренеру мадридского футбольного клуба "Реал". Подобная акция проводится уже пятый год подряд, сообщает Zakon.kz.

У каждого представителя "сливочных" был выбор, и он по желанию мог получить один из предложенных компанией BMW автомобиль.

И здесь самой популярной моделью стал гибридный XM Label за 197 000 евро (около 98,9 млн тенге), на котором остановились 15 футболистов.

Это авто разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды и проезжает до 88 км на электротяге.

Увидеть, что выбрали в итоге Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем и другие мастера королевского клуба, можно на следующих фотографиях.

Большой внедорожник X7 M60i стал единственным в списке, который достался Марку Кукурелья. У него трое детей в семье.

Помимо подарков, текущая неделя оказалась удачной для команды Жозе Моуринью, которая объявлена единоличным лидером таблицы общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.