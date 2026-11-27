27 ноября победитель Олимпийских игр 2026 года в командном состязании, американский фигурист Илья Малинин, установил новый мировой рекорд по баллам за короткую программу, который ранее принадлежал его соотечественнику Нэтану Чену, сообщает Zakon.kz.

Трехкратный чемпион мира показал новые цифры на этапе Гран-при в Японии, где он исполнил четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц – тройной тулуп.

За все непрыжковые элементы судьи поставили ему четвертый уровень. В итоге американец за короткую программу заработал 114,81 балла (68,40 – техника, 46,41 – компоненты).

Прежним рекордом (113,97 балла) владел другой представитель США – Нэтан Чен, который он установил на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Илья Малинин на данный час в рейтинге ISU занимает первое место в мужском одиночном катании (4810). За ним идут наш Михаил Шайдоров (4261) и японец Юма Кагияма (4123).

Между тем в ночь на 26 ноября ФК ПСЖ и "Бавария" неожиданно потеряли очки в матчах Лиги чемпионов УЕФА.

