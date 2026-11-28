Известный рестлер скончался после получения тяжелых травм на турнире
Фото: Zakon.kz (сгенерировано нейросетью)
Звезда американского рестлинга WWE Бронсон Рид (настоящее имя – Джермейн Хейли) скончался в возрасте 38 лет, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщила пресс-служба WWE.
Причиной смерти спортсмена назвали медицинские осложнения. Других подробностей в компании не раскрыли.
В начале ноября Рид получил серьезные травмы во время турнира Crown Jewel в Эр-Рияде. По данным СМИ, у рестлера диагностировали множественные переломы ребер и разрыв почки. После этого он остался в Саудовской Аравии для дальнейшего лечения.
Официально связь между полученными травмами и смертью спортсмена не подтверждена.
Уроженец Австралии выступал в WWE с 2019 по 2021 год. В 2022 году он вернулся в организацию, где продолжал карьеру до своей смерти.
Ранее УЕФА начал расследования после двух матчей Лиги Европы.
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